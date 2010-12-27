Звуки помогут инвалидам по зрению не только найти туалет, но и определить расположение входа, ступенек и других препятствий.

В Петербурге появятся туалеты для незрячих людей. В настоящее время ГУП "Водоканал" начал тестировать звуковое оборудование, которое поможет гражданам с ограниченными возможностями здоровья не только найти уборную, но и определить расположение входа, ступенек и других препятствий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы проводятся в рамках программы "Говорящий город". Она уже работает в общественном транспорте, некоторых музеях, библиотеках и других местах скопления людей. Тесты проводятся под руководством членов Всероссийского общества слепых. Модернизация коснется только стационарных уборных, пластиковые кабинки останутся доступными не для всех.

Ранее мы писали, что Минтруд откажется от термина "инвалиды".

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