Театры Петербурга отметят юбилей Александра Пушкина новыми постановками

Петербуржцы и гости города смогут увидеть спектакли "Маленькие трагедии", "Сказки Пушкина", "Евгений Онегин".

Театральный сезон в Северной столице пройдет под знаком 225-летия со Дня рождения Александра Пушкина. Об этом рассказали в Смольном в субботу, 26 августа.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть спектакли "Маленькие трагедии" в Театре имени Ленсовета, "Сказки Пушкина" в Музыкальном театре имени Федора Шаляпина, "Евгений Онегин" Бориса Эйфмана. Кроме того, ожидается реализация проекта "Пушкинская летопись".

В Михайловском театре пройдет премьера оперы "Кармен" в постановке Начо Дуато и спектакль "Светлый ручей" на музыку Дмитрия Шостаковича. Театр юных зрителей имени Брянцева покажет "Сон в летнюю ночь" на Малой сцене и "Лес" на Большой сцене по пьесе Александра Островского. В декабре в Театре имени Комиссаржевской будет доступен спектакль "Облако, озеро, башня" по рассказам Владимира Набокова.

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