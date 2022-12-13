Александринский театр запустил акцию, приуроченную к дню рождения Александра Пушкина

Принять участие может каждый.

В группе Александринского театра в сообществе в "ВКонтакте" 30 мая появилась запись об объявлении акции, посвященной Александру Пушкину. Актеры начали выкладывать видеоролики, на которых читают произведения знаменитого писателя и поэта.

В акции примут участие артисты, задействованные в спектакле "Руслан и Людмила". В их числе Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Анастасия Гребенчук, Иван Жуков, Людмила Волкова, Владимир Маликов, Сергей Мардарь, Мария Нефедова, Иван Трус, Максим Яковлев. Они отснимут видеоролики во внутренних помещениях Александринского театра и костюмах. Так, зрители смогут будто бы заглянуть за кулисы, увидеть, что происходит за сценой.

В ходе акции артисты театра прочтут избранные строки классика. Небольшие ролики будут выкладываться в группе театра с 30 мая до 6 июня. Театр приглашает присоединиться к этому событию и всех пользователей "ВКонтакте", и коллег по цеху из театров России. Пресс-служба Александринского театра.

Принять участие в проекте могут все желающие. Для этого необходимо исполнить произведение Пушкина на видео и разместить его у себя на странице в "ВКонтакте" с хештегом #НиДняБезПушкина. Авторам лучших работ вручат призы от театра и "ВКонтакте", а также билеты на спектакль "Руслан и Людмила".

Акция продлится до 6 июня.

Фото: Вконтакте/ Александринский театр и Новая сцена