В Петербурге "Мюзик-Холлу" официально присвоили имя Федора Шаляпина

На данный момент в музыкальном театре проходит масштабная реставрация.

Санкт-Петербургскому музыкальному театру присвоено имя выдающегося оперного певца Федора Шаляпина. Постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Выступал Федор Шаляпин и в Оперном зале Народного дома императора Николая II, который теперь носит его имя. Также перед зданием театра в Александровском парке был установлен закладной камень.

На данный момент в музыкальном театре проходит масштабная реставрация. Он не будет работать три года. Постановки театра проходят на других городских площадках.

Фото: ВКонтакте/ Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл)