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В Петербурге "Мюзик-Холлу" официально присвоили имя Федора Шаляпина
Сегодня, 11:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге "Мюзик-Холлу" официально присвоили имя Федора Шаляпина

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На данный момент в музыкальном театре проходит масштабная реставрация. 

Санкт-Петербургскому музыкальному театру присвоено имя выдающегося оперного певца Федора Шаляпина. Постановление  подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Выступал Федор Шаляпин и в Оперном зале Народного дома императора Николая II, который теперь носит его имя. Также перед зданием театра в Александровском парке был установлен закладной камень.

На данный момент в музыкальном театре проходит масштабная реставрация. Он не будет работать три года. Постановки театра проходят на других городских площадках.

Фото: ВКонтакте/ Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина (Мюзик-Холл)

 

Теги: мюзик-холл, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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