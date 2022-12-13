В Петербурге хотят запустить открытый конкурс на эскизный проект памятника Шаляпину

Закладной камень был установлен недалеко от театра "Мюзик-Холл" еще в 1999 году по распоряжению городских властей.

Скульптуру Федору Шаляпину установят в Александровском парке на месте закладного камня. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказала директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак. Закладной камень был установлен недалеко от театра "Мюзик-Холл" еще в 1999 году по распоряжению городских властей.

В 1990 в конкурсе скульптур победил Александр Мурзин. После его смерти доработкой проекта занимался его сын Алексей Мурзин. Прошло более 20 лет, а памятник так и не был установлен.

Не так давно инициативу об увековечивании памяти Федора Шаляпина взял на себя театр "Мюзик-Холл". В первую очередь речь идет об организации и проведении открытого городского конкурса на эскизный проект памятника Федору Шаляпину.

"Мюзик-Холл" 10 марта даст прощальный концерт перед реконструкцией.

Фото: MUSIC-MUSEUM.RU