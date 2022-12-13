"Мюзик-Холл" 10 марта даст прощальный концерт перед реконструкцией

Реконструкция исторического здания театра "Мюзик-Холл" начнется в марте 2023 года. Ожидается, что работы завершатся в течение трех лет.

Театр "Мюзик-Холл" 10 марта даст прощальный концерт "Шаг в будущее". Событие приурочено к началу масштабной реконструкции исторического здания театра в Александровском парке.

Как рассказала директор театра "Мюзик-Холл" Юлия Стрижак, название прощального концерта одновременно передает чувство ностальгии и надежду на скорое обновление.

Участие в концерте примут симфонический оркестр "Северная Симфония" во главе с маэстро Фабио Мастранджело. Также на сцену выйдут хор и солисты, артисты мюзикла и балет театра "Мюзик-Холл". Хормейстер – Лев Дунаев. Ответственный концертмейстер – Ирина Теплякова.

Реконструкция исторического здания театра "Мюзик-Холл" начнется в марте 2023 года. Ожидается, что работы завершатся в течение трех лет. Часть спектаклей на время ремонтных работ перенесут во Дворец искусств Ленинградской области и ДК Ленсовета. Симфонический оркестр "Северная Симфония" будет выступать в Мариинском театре, Государственной академической Капелле, Санкт-Петербургской Филармонии им. Д.Д. Шостаковича и на других площадках.

Фото: ВКонтакте/ Театр "Мюзик-Холл"