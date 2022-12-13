Театр "Мюзик-Холл" закрывается на масштабную реконструкцию

Часть спектаклей перенесут на сцену ДК Ленсовета.

В Петербурге на длительную реконструкцию закрывается театр "Мюзик-Холл". Он не будет работать три года. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петерубург".

Специалистам предстоит обновить интерьеры театра и заменить оборудование. Часть спектаклей на время ремонтных работ перенесут во Дворец искусств Ленинградской области и ДК Ленсовета. Симфонический оркестр "Северная Симфония" будет выступать в Мариинском театре, Государственной академической Капелле, Санкт-Петербургской Филармонии им. Д.Д. Шостаковича и на других площадках.

В пятницу, 10 марта, здесь провели прощальный концерт "Шаг в будущее". Перед зрителями выступил оркестр "Северная Симфония" под управлением Фабио Мастранджело, а также артисты мюзиклов. Хормейстер – Лев Дунаев.

Ранее на Piter.tv: петербургский ТЮЗ отказался от названия международного фестиваля "Радуга".

Фото: Piter.tv