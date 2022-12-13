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Петербургский ТЮЗ отказался от названия международного фестиваля "Радуга"
Сегодня, 19:44
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Петербургский ТЮЗ отказался от названия международного фестиваля "Радуга"

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По словам Лаврецовой, проект претерпел перемены, поэтому его организаторы решили сделать акцент на "пропагандировании" самого театра, а именно — его основателя Александра Брянцева.

Стало известно, что ТЮЗ им. Брянцева отказался от привычного названия фестиваля "Радуга" из-за возможных опасений сравнения с "пропагандой" ЛГБТ. Об этом заявила директор Театра юных зрителей им. Брянцева Светлана Лаврецова, пишет "Фонтанка".

Ранее депутат Госудмы Хинштейн в своем телеграм-канале писал, что нужно "сохранять здравый смысл" и "не впадать в крайности" " в борьбе с "пропагандой" нетрадиционных отношений.

По словам Лаврецовой, проект претерпел перемены, поэтому его организаторы решили сделать акцент на "пропагандировании" самого театра, а именно — его основателя Александра Брянцева.

Потому что иногда мы приезжаем в какой-то город на гастроли, и никто не знает, кто такой Брянцев, никто не знает аббревиатуру ТЮЗ. Поэтому для нас очень важно сегодня, чтобы наш театр звучал. Не название фестиваля, а имя нашего театра

— заключила Лаврецова.

Ранее в марте в Петербурге выпало 30% месячной нормы снега. Всего с улиц города вывезли 1,5 млн кубометров.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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