В марте в Петербурге выпало 30% месячной нормы снега

Всего с улиц города вывезли 1,5 млн кубометров.

В Петербурге за 10 дней выпало 30% месячной нормы снега. Об этом 10 марта рассказали в пресс-службе Смольного.

Всего с улиц города вывезли 1,5 млн кубометров. Каждый день в работе задействовано от 800 до 900 спецмашин и около 1000 дворников. По словам вице-губернатора Повелия, ежедневно в среднем утилизируют более 15 тысяч кубометров снежных. Снег вывозят на 18 пунктов утилизации ГУП "Водоканал СПБ".

Ранее на участок улично-дорожной сети в западной части Мурино готовы выделить 151 млн рублей. Речь идёт об участках у Воронцовского бульвара на правой стороне от улицы Графская до Ручьевского проспекта и на улице Шувалова от Графской улицы до Ручьевского проспекта

Фото: Piter.tv

