На участок улично-дорожной сети в западной части Мурино готовы выделить 151 млн рублей

Речь идёт об участках у Воронцовского бульвара на правой стороне от улицы Графская до Ручьевского проспекта и на улице Шувалова от Графской улицы до Ручьевского проспекта

Комитет госзаказа Ленинградской области объявил тендер на строительство участка улично-дорожной сети в Мурино. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 151,3 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Автомобильные дороги проложат в западной части Мурино у Воронцовского бульвара на правой стороне от улицы Графская до Ручьевского проспекта и на улице Шувалова от Графской улицы до Ручьевского проспекта. Подрядчик проведёт подготовительные и земляные работы, займётся устройством

дорожной одежды.

Работы необходимо завершить до 20 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 17 марта.

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Фото: Piter.TV