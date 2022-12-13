СК Петербурга завел уголовное дело из-за плохого благоустройства в МО "Звездное"

Отметим, что "Инспектстройсервис" в конце 2020 года выиграл контракты в трех муниципалитетах Петербурга. Помимо "Звездного", это соседнее "Гагаринское" и "Купчино".

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об это м 9 марта рассказали в пресс-службе ведомста.

Поводом стал контракт на благоустройство на сумму более 20 млн рублей, который местная администрация МО "Звездное" заключила 26 декабря 2020 года. На сайте госзакупок указано, что исполнитель "Инспектстройсервис". Она, согласно контракту, должна была заняться благоустройством территории муниципалитета, в том числе ее очисткой от снега в 2021 году.

В СК уточнили, что работы исполнялись ненадлежащим образом, а коммерческой структуре неправомерно было перечислено более 20 млн рублей.

Отметим, что "Инспектстройсервис" в конце 2020 года выиграл контракты в трех муниципалитетах Петербурга. Помимо "Звездного", это соседнее "Гагаринское" и "Купчино".

Ранее Дом Катеринич признали памятником в Петербурге. Дом построили в начале 1900-х годов по проекту военного инженера Ивана Балбашевского и гражданского инженера Льва Ильина.

Фото: Piter.tv