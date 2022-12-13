Дом Катеринич признали памятником в Петербурге

Дом построили в начале 1900-х годов по проекту военного инженера Ивана Балбашевского и гражданского инженера Льва Ильина.

В четверг, 9 марта, КГИОП включил в единый государственный реестр памятников доходный дом Софьи Катеринич (проспект Добролюбова, 3). Здание сочетает элементы модерна и барокко. За более чем вековую историю он практически не изменил своего внешнего облика и не подвергался перестройкам.

Дом построили в начале 1900-х годов по проекту военного инженера Ивана Балбашевского и гражданского инженера Льва Ильина. В нем проживала привилегированная часть дореволюционного российского общества: потомственные дворяне, почетные граждане города, высокопоставленные военные и чиновники.

Ранее спрос на вторичное жилье в Петербурге за год сократился на 21,2%. Если раньше они снижали цену на не более чем 3%, то теперь скидка доходит до 5-10%.

Фото: kgiop.gov.spb.ru