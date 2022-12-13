Спрос на вторичное жилье в Петербурге за год сократился на 21,2%

Если раньше они снижали цену на не более чем 3%, то теперь скидка доходит до 5-10%.

К марту этого года спрос за год в Москве и Петербурга уменьшился на 21,2%. В России он упал на 41,3%. Об этом заявил руководитель коммерческого департамента "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров, пишет ТАСС.

Как рассказал Белокуров, этот тренд, скорее всего, сохранится. Собственники квартир готовы сделать скидки. Если раньше они снижали цену на не более чем 3%, то теперь скидка доходит до 5-10%.

Ранее почти вдвое выросли продажи вторичных квартир в Петербурге. В феврале 2023 года вторичные квартиры стали продавать чаще на 24%, чем за прошлый год.

Фото: Piter.tv