Почти вдвое выросли продажи вторичных квартир в Петербурге

В феврале 2023 года вторичные квартиры стали продавать чаще на 24%, чем за прошлый год.

На вторичном рынке Петербурга число выставленных на продажу квартир выросло почти в два раза. Об этом 6 марта пишет "МК".

В феврале 2023 года вторичные квартиры стали продавать чаще на 24%, чем за прошлый год. В Петербурге этот показатель составил 44%, в Ленобласти — 55%. Спрос за этот же период упал почти на 4%.

При этом цена квадратного метра на вторичном рынке в России поднялась за год до 90,7 тыс. руб., на 16,4%. Стоимость квартиры в среднем выросла до 4,2 млн руб, на 13,5%. В Петербурге средняя цена упала 2,7%.

Ранее стало известно, зачем ввели запрет на передачу личных данных из ЕГРН. По словам Будниковой, это сделано для безопасности тех людей, у которых нет поддержки от родственников, чтобы защитить одиноких людей от мошенников и "черных" риелторов.

Фото: Piter.tv

