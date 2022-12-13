  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, зачем ввели запрет на передачу личных данных из ЕГРН
Сегодня, 19:28
163
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, зачем ввели запрет на передачу личных данных из ЕГРН

0 0

По словам Будниковой, это сделано для безопасности тех людей, у которых нет поддержки от родственников, чтобы защитить одиноких людей от мошенников и "черных" риелторов.

С 1 марта Росреестр больше не будет подписывать сведения о собственниках в выписках из ЕГРН, которые заказаны третьими лицами. Личные данные владельца недвижимости теперь будут изъяты из открытого доступа. Эксперт по недвижимости Полина Будникова рассказала о том, как проверять недвижимость. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Будниковой, это сделано для безопасности тех людей, у которых нет поддержки от родственников, чтобы защитить одиноких людей от мошенников и "черных" риелторов. Выписка теперь не включает личные данные собственника. В ней содержится информация только по объекту. 

При этом по юридическим лицам данные будут пока в открытом доступе. Согласие на предоставление данных теперь можно дать автоматически через Госуслуги. Если при покупке недвижимости продавец не предоставит необходимые сведения, от такой сделки нужно отказаться.

Фото: Piter.tv
 

Теги: егрн, запрет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии