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Реконструкция театра имени Шаляпина в Петербурге завершится в 2026 году
Сегодня, 19:12
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Реконструкция театра имени Шаляпина в Петербурге завершится в 2026 году

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После реконструкции у театра появится подземный этаж, а помещение для репетиций оркестра переместят в подкупольное пространство над зрительным залом.

Губернатор Петербурга 28 августа проверил ход реконструкции здания Музыкального театра имени Шаляпина, сообщили в пресс-службе Смольного. 

В здании театра был Народный дом при императоре Николае II, в настоящее время оно находится под охраной государства. При строительстве применяли передовые технические решения, однако сегодня к таким учреждениями другие требования. 

Для города принципиально важно иметь большой обновленный театр с современным залом-трансформером. После ремонта акустика в зале должна соответствовать высочайшим требованиям. Этот проект консультируют профессиональные архитектурные акустики.

Губернатор Петербурга 

После реконструкции у театра появится подземный этаж, а помещение для репетиций оркестра переместят в подкупольное пространство над зрительным залом.

Строители создали под историческим зданием новый свайный фундамент. Его площадь увеличат с 15 до 21 тыс. "квадратов". Вместимость зала составит 1,4 тыс. человек. 

Заказчиком работ выступает Фонд капитального строительства и реконструкции. Предварительно, театр заработает в обычном режиме в 2026 году. 

Ранее мы рассказывали о том, что проект по реконструкции Апраксина двора получил согласование. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: реконструкция театра, театр имени шаляпина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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