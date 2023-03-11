Реконструкция театра имени Шаляпина в Петербурге завершится в 2026 году

После реконструкции у театра появится подземный этаж, а помещение для репетиций оркестра переместят в подкупольное пространство над зрительным залом.

Губернатор Петербурга 28 августа проверил ход реконструкции здания Музыкального театра имени Шаляпина, сообщили в пресс-службе Смольного.

В здании театра был Народный дом при императоре Николае II, в настоящее время оно находится под охраной государства. При строительстве применяли передовые технические решения, однако сегодня к таким учреждениями другие требования.

Для города принципиально важно иметь большой обновленный театр с современным залом-трансформером. После ремонта акустика в зале должна соответствовать высочайшим требованиям. Этот проект консультируют профессиональные архитектурные акустики. Губернатор Петербурга

После реконструкции у театра появится подземный этаж, а помещение для репетиций оркестра переместят в подкупольное пространство над зрительным залом.

Строители создали под историческим зданием новый свайный фундамент. Его площадь увеличат с 15 до 21 тыс. "квадратов". Вместимость зала составит 1,4 тыс. человек.

Заказчиком работ выступает Фонд капитального строительства и реконструкции. Предварительно, театр заработает в обычном режиме в 2026 году.

Ранее мы рассказывали о том, что проект по реконструкции Апраксина двора получил согласование.

Фото: пресс-служба Смольного