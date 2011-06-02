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Проект по реконструкции Апраксина двора получил согласование
Сегодня, 14:54
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Проект по реконструкции Апраксина двора получил согласование

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Некоторые горожане избегают посещения Апраксина двора из-за его негативной репутации.

Петербургские власти достигли договоренности с инвестором относительно проекта по обновлению Апраксина двора. Об этом 9 августа рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда" .

Бельский подчеркнул, что некоторые горожане избегают посещения Апраксина двора из-за его негативной репутации. Чтобы избежать "появления клоаки с большим количеством криминальных вещей", необходимо провести реконструкцию этой исторической территории.

По мнению Бельского, после обновления на данной территории появится новое привлекательное место.

Ранее мы сообщили о том, что корпус Апраксина двора будет отреставрирован по проекту 10-летней давности. 

Фото: АО "Российский аукционный дом"

Теги: апраксин двор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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