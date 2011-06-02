Проект по реконструкции Апраксина двора получил согласование

Некоторые горожане избегают посещения Апраксина двора из-за его негативной репутации.

Петербургские власти достигли договоренности с инвестором относительно проекта по обновлению Апраксина двора. Об этом 9 августа рассказал спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда" .

Бельский подчеркнул, что некоторые горожане избегают посещения Апраксина двора из-за его негативной репутации. Чтобы избежать "появления клоаки с большим количеством криминальных вещей", необходимо провести реконструкцию этой исторической территории.

По мнению Бельского, после обновления на данной территории появится новое привлекательное место.

Ранее мы сообщили о том, что корпус Апраксина двора будет отреставрирован по проекту 10-летней давности.

Фото: АО "Российский аукционный дом"