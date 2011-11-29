Корпус Апраксина двора будет отреставрирован по проекту 10-летней давности

Речь идет об объекте на Садовой улице 28-30, корпус 37-38, который является частью объекта культурного наследия регионального значения – "Апраксин двор с Мариинским рынком".

Центральную часть Апраксина двора в Петербурге планируют восстановить по концепции, которую бюро "Студия 44" представило почти десять лет назад. Об этом сообщил "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на слова основателя бюро Никиты Явейна.

Яйвен подчеркнул, что, несмотря на то, что концепция довольно старая, она остается актуальной и учитывает восстановление и сохранение объекта. При этом он также отметил, что за прошедшее время состояние объекта ухудшилось. Речь идет об объекте на Садовой улице 28-30, корпус 37-38, который является частью объекта культурного наследия регионального значения – "Апраксин двор с Мариинским рынком".

Напомним, что в мае 2024 года администрация города поддержала реконструкцию корпуса Апраксина двора.

Ранее мы сообщили о том, что помещения Апраксина Двора намерены сдать в аренду через торги.

Фото: Piter.TV