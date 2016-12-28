Помещения Апраксина Двора намерены сдать в аренду через торги

Отдельными лотами продадут право аренды недвижимости суммарной площадью около 22 тыс. "квадратов" – 55 объектов.

Российский аукционный дом (РАД) и ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого РАДу передадут на реализацию право трехлетней аренды недвижимости на территории Апраксина Двора в Петербурге.

По информации РАДа, отдельными лотами продадут право аренды недвижимости суммарной площадью около 22 тыс. "квадратов" – 55 объектов. Среди них – два здания и нежилые помещения, расположенные и в фасадной части Апраксина Двора.

Речь идет о следующих адресах: Садовая улица, 28-30, корпуса 1, 3, 6, 17, 18-19, 20, 26, 28, 30, 36, 39, 41, 52, Апраксин переулок, 4А, 10-12А. Первые торги состоятся в августе текущего года.

Среди лотов есть предложения самого разного формата – от небольших встроек до лотов, занимающих половину зданий, и целых корпусов. Есть высоколиквидные объекты, выходящие на Садовую улицу и Апраксин переулок, с отдельными входами. В целом, это уникальное предложение для бизнеса, учитывая локацию Апраксина Двора и то, что он является одним из самых знаковых объектов торговой недвижимости в центре города. Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкцию Апраксина Двора заморозили из-за позиции собственника.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)