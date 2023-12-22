Реконструкцию Апраксина двора заморозили из-за позиции собственника

По словам президента GloraX Дмитрия Кашинского, основная проблема заключается в том, что основной собственник не готов к реализации этого проекта.

Строительная компания GloraX не может приступить к реконструкции территории Апраксина двора, старейшего рынка Петербурга, из-за разногласий с девелопером КЦ "Питер", сообщает "РБК Петербург".

По словам президента GloraX Дмитрия Кашинского, основная проблема заключается в том, что основной собственник не готов к реализации этого проекта. Он уточнил, что речь идет о крупнейшем частном собственнике недвижимости на территории Апраксина двора — КЦ "Питер" Николая Пономарёва.

Четыре здания Апраксина двора повторно выставлены на торги. Лот включает 11 помещений, большая часть из которых подходит для торгово-сервисных функций.

Ранее мы сообщили о том, что Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Петербурге.

Фото: Piter.TV