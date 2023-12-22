Доходный дом Шалита внесли в список памятников культурного наследия

Здание возвели в 1899 году по проекту архитектора Василия Розинского.

Доходный дом Шалита в переулке Каховского, 10, вошел в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Здание возвели в 1899 году по проекту архитектора Василия Розинского. Спустя 14 лет дом полностью перестроили. Новым архитектором стал Иван Фомин. Здание приобрело формы неоклассицизма. Последний строительный этап завершился в 1930-х годах, когда был построен пятый этаж.

Объект приобрела группа частных инвесторов во главе с Герасимом Шалитом. Здание превратилось в доходный дом.

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Фото: citywalls