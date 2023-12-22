У РНБ открыли закладной камень памятника кони

В пятницу, 9 февраля, исполнилось 180 лет со дня рождения Анатолия Кони. Выдающийся юрист, ученый и оратор, он известен, прежде всего, как судья, председательствующий на процессе террористки Веры Засулич. Именно после его речи присяжные проголосовали за ее невиновность. Так как вся жизнь мыслителя была связана с Петербургом, здесь решили установить ему памятник. Он расположится у здания Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте, сообщил "Петербургский дневник".

Закладной камень будущего монумента открывали министр юстиции Константин Чуйченко, глава Фонда поддержки и развития исторического наследия Кони Людмила Кулешова и вице-губернатор города Ирина Потехина.

Спустя два часа министр Чуйченко совершил в честь этого же события памятный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

В среду, 7 февраля, в ходе заседания градостроительного совета при правительстве Северной столицы был рассмотрен эскизный проект памятника поэту Николаю Гумилёву.

Фото: Петербурсгкий дневник (Нина Астафьева)