Усадьба Демидова превратится в современный культурно-библиотечный комплекс

Тамже должна появиться и музейная композиция, посвященная подвигам воинов - участников морских десантов Ленинградского фронта .

Усадьба Павла Демидова на улице Чекистов, 3, Лит А в Красносельском районе превратится в современный культурно-библиотечный комплекс. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Тамже должна появиться и музейная композиция, посвященная подвигам воинов - участников морских десантов Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Предполагается, что она будет состоять из личных вещей десантников, писем, боевых орудий и других предметов. Администрация Красносельского района

На месте, где расположится комплекс, 3 октября 1941 года вели ожесточённые бои моряки-балтийцы первого десанта. Первый десант прорвался через оборону врага, дошел до улицы Штромполовки (ныне улица Чекистов) и улицы Бульварной (ныне улица Пограничника Гарькавого) и занял усадьбу Демидова.

Трехэтажную усадьбу в 2010 году признали аварийной и расселили. Сейчас пустое здание находится в собственности города. Сейчас там нет внутренней отделки интерьеров и лепнины. Под охраной КГИОП находится только "архитектурно-художественное решение фасада".

Если здание закрепят за Централизованной библиотечной системой района, там сделают перепланировку и ремонт. О сроках реализации проекта пока что ничего не известно.

В этом году музей "Царское село" восстановил любимый Екатериной II Лионский зал.

Фото: соцсети