Музей "Царское село" восстановил любимый Екатериной II Лионский зал

Воссозданные интерьеры могут посоревноваться по красоте со знаменитой Янтарной комнатой. Реставрацией лазуритовых элементов Лионского зала занималась Царскосельская Янтарная мастерская.

В Екатерининском дворце завершены реставрационные работы знаменитого Лионского зала. Свое название он получил благодаря отделке стен шелком, изготовленным в Лионе в IX веке. Спустя 74 года после завершения Второй мировой войны музею-заповеднику "Царское село" удалось вернуть всю парадную анфиладу дворца.

Интерьеры архитектора Чарльза Камерона удалось восстановить благодаря работе российских и французских мастеров.

Вообще история этого помещения связана с двумя выдающимися архитекторами, которые работали в нашем дворце, и они, в общем-то, хрестоматийны. Это Камерон, к которому относятся первые проекты этого помещения сделанные для Екатерины Великой, и Манигети, который привел зал в тот вид, который вы видите, изменив отчасти Камерона и добавив вот этот потрясающий золотистый шелк под названием "Золотой бутон" Ольга Таратынова, директор государственного музея-заповедника "Царское Село"

В годы войны лионский шелк был почти полностью утрачен, но сохранившиеся фрагменты очень помогли реставраторам. К счастью, в коллекции лионской мануфактуры Прелль сохранились книги заказов русского императорского Двора.

Мы были убеждены, что этот заказ был действительно изготовлен для России, но мы не знали, куда. И когда мы стали сравнивать образцы, хранящиеся в Царском селе, и когда стали сравнивать эти записи, пазл сложился и мы провели дополнительные лабораторные исследования, в которых под большим увеличительным стеклом мы увидели, что техника ткачества. крутки нитей, цвета и красители полностью совпадают. это дало полное понимание того, что именно эта ткань была заказана во Франции в 1869 году для убранства комнат Марии Александровны. И на основании этого был разработан узор, фрагменты узора были в хорошей сохранности здесь, были в сохранности на фабрике, и в общей композиции все получилось обвести и соткать в той же самой технике Лукашова Татьяна, руководитель текстильного направления подрядной организации

Для отделки зала Прелль изготовила 320 метров шелка. Реставрационные работы начались в мае 2018 года при поддержке ПАО "Газпром" и Фонда ENGIE. Меньше чем за год любимый Екатериной II Лионский зал обрел прежний вид, но работы в нем на этом не заканчиваются:

Мы с вами виделись меньше, чем год назад и, конечно, мы пытались все вообразить, представить эту отделку. Теперь она перед нами во всем блеске. Конечно, это поражает воображение, это сочетание, то на что и рассчитывали архитекторы Мария Рядова, главный архитектор государственного музея-заповедника "Царское Село

Здесь теперь есть не только порталы, но и установлены нижние панели. Конечно, зал заиграл. Помимо этого, восстановлен плафон, он воссоздан и написан заново в технике масло по холсту. Ждем мы уже в следующем году того, что паркеты подлинные, исторические, уложенные здесь 1784 году, потом похищенные во время войны и возвращенные, купленные на аукционе в 1947 году наконец-то из фондов переедут на свое законное место Мария Рядова, главный архитектор государственного музея-заповедника "Царское Село

Оценить масштабы работы, проделанной реставраторами меньше, чем за год, вы можете в выпуске программы - "Хранители Петербурга": реставрация Лионского зала в Екатерининском дворце.

Видео, фото: Piter.TV