Елизаветы смогут 29 декабря бесплатно посетить Екатерининский дворец

В воскресенье, 29 декабря, (18 декабря по старому стилю) исполняется 315 лет со дня рождения Елизаветы Петровны.

В день рождения императрицы Елизаветы Петровны (29 декабря), музей-заповедник "Царское Село" в четвёртый раз сделает подарок посетительницам с именем Елизавета. Для них вход в Екатерининский дворец будет бесплатный. Акция распространяется на основной маршрут, в который входят интерьеры Золотой анфилады, Большой зал и Янтарная комната.

Чтобы воспользоваться "именной преференцией", в кассе музея нужно показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец.

В воскресенье, 29 декабря, (18 декабря по старому стилю) исполняется 315 лет со дня рождения Елизаветы Петровны. Многое из того, что мы видим сегодня в Екатерининском дворце, в том числе залах Парадной анфилады, возникло по воле императрицы. Она любила балы, танцы, охоту и маскарады: "весёлая Елисавет" слыла первой красавицей своего времени. Правление Елизаветы Петровны ассоциируется с нескончаемым праздником и "золотым веком" Царского Села. ГМЗ "Царское Село"

Режим работы Екатерининского дворца 29 декабря: с 10:00 до 18:00 (касса до 16:45, вход в экспозицию до 17:00).

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Фото: Царское Село