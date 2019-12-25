  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы провели учения в Екатерининском дворце
Сегодня, 15:27
152
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы провели учения в Екатерининском дворце

0 0

Были отработаны действия личного состава при блокировании вооруженных злоумышленников в вестибюле музея и их задержание.

Росгвардейцы провели в Екатерининском дворце в Царском Селе тренировку по нейтрализации вооруженных преступников. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, были отработаны действия личного состава при блокировании злоумышленников в вестибюле музея и их задержание. Также сотрудники вневедомственной охраны проработали алгоритм оказания первой помощи пострадавшим. 

В регионе росгвардейцы обеспечивают безопасность 140 культурных учреждений, 20 имеют федеральное значение. В их числе, к примеру, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Петергоф, Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина. 

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники МЧС и спасатели метро провели учения на "Чернышевской". 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: екатерининский дворец, росгвардия, учения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии