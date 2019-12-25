Росгвардейцы провели учения в Екатерининском дворце

Были отработаны действия личного состава при блокировании вооруженных злоумышленников в вестибюле музея и их задержание.

Росгвардейцы провели в Екатерининском дворце в Царском Селе тренировку по нейтрализации вооруженных преступников. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, были отработаны действия личного состава при блокировании злоумышленников в вестибюле музея и их задержание. Также сотрудники вневедомственной охраны проработали алгоритм оказания первой помощи пострадавшим.

В регионе росгвардейцы обеспечивают безопасность 140 культурных учреждений, 20 имеют федеральное значение. В их числе, к примеру, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Петергоф, Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина.

Фото: пресс-служба Росгвардии