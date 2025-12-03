  1. Главная
Сотрудники МЧС и спасатели метро провели учения на "Чернышевской"
Сегодня, 11:57
Главный итог подобных тренировок – четкие, быстрые, слаженные и отработанные действия.

На станции "Чернышевская" ночью 20 февраля состоялись пожарно-тактические учения сотрудников МЧС России и спасателей метро. Об этом сообщили в петербургском комитете по транспорту. 

По легенде на тягово-понизительной подстанции в связи с коротким замыканием загорелась кабельная муфта, возникло задымление. Была угроза дальнейшего распространения огня, а в зоне повышенной опасности оказались люди. 

Пожарным и спасателям необходимо было оперативно и слаженно устранить возгорание и спасти оказавшихся в ловушке людей. На месте был организован оперативный штаб пожаротушения и аварийно-восстановительных работ. Все условные пострадавшие в ходе учений успешно эвакуированы, подтверждена готовность станции к возобновлению работы. 

Пресс-служба комитета по транспорту 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково пройдут учения "Набат-2026". 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

Теги: учения, чернышевская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

