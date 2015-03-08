В Пулково пройдут учения "Набат-2026"

Учения пройдут в последней декаде февраля 2026 года.

Оперативный штаб предупредил петербуржцев и гостей Северной столицы о проведении в последней декаде февраля 2026 года на территории аэропорта "Пулково" антитеррористического учения "Набат-2026". Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В учении примут участие представители всех силовых ведомств, правоохранительных органов и специальных служб региона. Целью учения является отработка взаимодействия региональных структур по пресечению диверсионно-террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах воздушного транспорта.

Возможны временные ограничения движения транспортных средств и пешеходов в районе проведения учения.

Фото: Piter.tv