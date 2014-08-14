В Петербурге задержали администраторов сим‑бокса, работавших на украинские колл‑центры

При обыске по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили не только доказательства работы на украинские колл‑центры, но и нарколабораторию.

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД пресекли деятельность двух жителей Петербурга, подозреваемых в помощи мошенникам. По данным силовиков, 30-летний Алексей Ушаков и 37-летний Федор Марухелин администрировали незаконный узел связи (так называемый сим‑бокс), который использовали украинские колл‑центры для обзвона российских граждан.

Как сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, оборудование позволяло мошенникам массово совершать звонки, подменяя номера, — типичная схема для телефонных афер, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранителями.

При обыске по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили не только доказательства работы на украинские колл‑центры, но и нарколабораторию.

В отношении Ушакова и Марухелина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала для пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Кроме того, Марухелину вменили покушение на незаконное производство наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Оба фигуранта задержаны и заключены под стражу. Следствие продолжается.

Ранее петербургская полиция пресекла деятельность троих мошенников, обманывавших граждан с помощью сим-боксов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области