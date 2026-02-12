Петербургская полиция пресекла деятельность троих мошенников, обманывавших граждан с помощью сим-боксов

Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и нарушении правил использования специальных технических средств.

В рамках масштабных оперативно-технических мероприятий полиция Петербурга при содействии специального полка задержала трех членов организованной преступной группировки, занимавшихся массовым телефонным мошенничеством с использованием сим-боксов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербуру и Ленобласти.

Задержанные, трое молодых жителей города и области возрастом 23, 20 и 19 лет, действовали под руководством организаторов из Украины. Их задачей было размещение и обслуживание сим-боксов, используемых для массового мошенничества против российских граждан.

Установлено, что один из участников регулярно ездил в Москву, откуда привозил оборудование, которое устанавливалось в арендуемых квартирах Петербурга. Под руководством кураторов двое других участников ежедневно арендовали новые помещения, обеспечивавшие работу устройств. Они занимались сбором сим-карт разных операторов, которые использовались для осуществления многочисленных мошеннических звонков.

Фигуранты ежемесячно зарабатывали по 30 тысяч рублей, используя свыше 500 сим-карт для своей преступной деятельности. Полиция заблокировала функционирование оборудования, благодаря чему прекратились тысячи звонков от украинских мошенников российским гражданам ежедневно.

В ходе следствия обнаружены и конфискованы две единицы сим-боксов, три ноутбука с программой для управления VoIP-телефонией, роутер, мобильные телефоны с уликами преступлений, а также более тысячи сим-карт и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и нарушении правил использования специальных технических средств. Участники группы арестованы, продолжаются дальнейшие розыскные мероприятия и экспертиза изъятых предметов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербуру и Ленобласти