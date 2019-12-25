Под Петербургом обнаружили тело летчика, пролежавшее в болоте 77 лет

Красноармейца считали пропавшим без вести.

В четверг, 27 августа, стало известно, что под Петербургом поисковый отряд обнаружил в болоте летчика, который погиб в 1943 году.

Тело красноармейца пролежало в болоте 77 лет, но хорошо сохранилось из-за особых условий местности. Летчика-штурмовика звали Сергей Фадеев. Семья военного не верила, что мужчина погиб, надеялись, что он попал в секретный отряд космонавтов. На самом деле самолет Фадеева был сбит во время боев за Ленинград. Благодаря армейскому жетону удалось установить личность и отыскать родных. Сейчас тело в морге, похороны пройдут в середине сентября. Отмечается, что церемония пройдет в открытом гробу: настолько хорошо сохранилось тело.

Ранее мы писали, что из Невы достали труп неизвестного утопленника.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV