Форум о спасении наследия в годы ВОВ состоится в Петербурге 27 сентября

Вопросы спасения культурных объектов и институтов науки в годы военных действий станут центральной темой международного форума, организованного ведущими специалистами из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Форум пройдёт в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге с 25 по 27 ноября, сообщили в пресс-центре учреждения.

Программа мероприятия открывается конференцией "Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: цифровая память стран СНГ", которая запланирована на первый день форума. Участники обсудят судьбу перемещённых культурных артефактов, организаций и творческих деятелей. Во время пленарной сессии выступающие ознакомят аудиторию с результатами исследований и докладами, посвящёнными сохранению культурной памяти.

Второй день форума сосредоточится на изучении роли русского языка в объединении народов постсоветского пространства. Учёные-лингвисты, работники библиотек и преподаватели обсудят значение русского языка как связующего звена между народами, инструмента межкультурного общения и основы интеграции. В рамках дискуссии также рассматриваются проблемы популяризации русскоязычной литературы, книжные проекты и функционирование языка в странах СНГ.

Заключительным этапом форума станет круглый стол "Национальные библиотеки стран СНГ к 80-летию победы в Великой Отечественной войне", который состоится 27 ноября. Программа начнётся с памятной церемонии возложения венков на Пискарёвском мемориале. Далее участникам предложат познакомиться с проектами, направленными на сохранение истории, в частности фильмом "Стихи Победы". Завершит мероприятие обсуждение методов цифровой фиксации героизма народов СССР, ставших основой победы в борьбе с фашизмом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)