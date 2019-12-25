Из Невы достали труп неизвестного утопленника

На вид погибшему около 40-45 лет.

Во вторник, 25 августа, в дежурную службу "112" обратился мужчина и сообщил об обнаружения трупа в Неве. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело неизвестного нашли в 3-х метрах от берега, неподалеку от дома №64 на Свердловской набережной. Сотрудники МЧС вытащили утопленника из воды. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили.

На вид погибшему около 40-45 лет. Имел европейский тип лица, темно-русые волосы, ростом около 175 см. Был одет в синюю футболку, синие брюки и черные туфли.

Личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли пьяного мужчину, решившего искупаться в Неве.

Фото: pixabay.com