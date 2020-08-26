В Петербурге спасли пьяного мужчину, решившего искупаться в Неве

На лестнице его ждал маленький ребенок.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции спасли пьяного мужчину, который решил искупаться в Неве. Подробности 26 августа сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Правоохранители заметили человека в воде возле Арсенальной набережной. Мужчине бросили спасательный круг и вытянули его на борт катера.

Вытащив пловца из воды, стражи порядка почувствовали от мужчины резкий запах алкоголя. Во время беседы спасенный рассказал, что на берегу, у спуска к воде, его ждет маленький сын. Патрульные нашли ребенка и передали его отцу.

Ранее мы писали, что с моста Александра Невского сорвался неизвестный мужчина.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО