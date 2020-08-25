Прыжок зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Во вторник, 25 августа, в Петербурге произошел несчастный случай. С моста Александра Невского сорвался неизвестный мужчина.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. Инцидент произошел в 17:07: на кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как мужчина вынырнул, а затем ушел под воду. Меньше, чем через 40 минут сотрудники полиции начали опрашивать очевидцев. Что именно произошло, пока неизвестно. Личность мужчины устанавливается.

Ранее мы писали, что человека удалось спасти от прыжка с моста Александра Невского.

Видео: Piter.TV