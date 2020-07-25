Человека удалось спасти от прыжка с моста Александра Невского

Детали инцидента сообщили очевидцы в соцсетях.

Вечером в пятницу, 24 июля, отчаявшаяся женщина попыталась свести счеты с жизнью на мосту Александра Невского в центре Петербурга. О случившемся сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как рассказали горожане, для спасения человека прибыли все специальные службы, включая катеры спасателей, дежурившие неподалеку на воде. В итоге женщину уговорили не прыгать. Инцидент попал на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

Ранее мы сообщали о том, что центр Петербурга окрасится в цвета Андреевского флага в ночь на 27 июля. Подсвечены будут Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны.

Видео: Piter.tv