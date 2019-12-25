Центр Петербурга окрасится в цвета Андреевского флага в ночь на 27 июля

Подсвечены будут Дворцовый мост и Большой проспект П.С.

В ночь с 26 на 27 июля в честь Дня ВМФ два крупных петербургских объекта окрасятся в цвета Андреевского флага. Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветка будет включена на Дворцовом мосту и Большом проспекте Петроградской стороны. Подсветку разделят на три световых участка с синим акцентов на центральном пролете моста и опорах наружного освещения на проспекте.

Для подсветки Дворцового моста будут использованы более 600 светодиодных светильников, для проспекта – 113.

Накануне Петербург начали украшать ко Дню ВМФ.

Фото: Piter.tv