Общегородской субботник в Петербурге провели под знаком 80-летия победы в войне

"Добрый субботник" начался с посадки деревьев.

В Северной столице начался традиционный весенний "Добрый субботник", в котором принимают участие тысячи горожан. Особое значение мероприятию придает его посвящение 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Губернатор Александр Беглов дал старт акции, высадив у Смольного два саженца дуба. Первое дерево он посадил вместе с 93-летним ветераном Великой Отечественной войны Борисом Ореховым.

Второй саженец губернатор высадил совместно с ветераном СВО Иваном Есиповым. Жёлуди для акции взяты от 270-летнего дуба в Екатерининском парке Царского Села.

В рамках субботника особое внимание уделяется благоустройству территорий у военных мемориалов. Акция объединила общественные организации, волонтёров и простых петербуржцев, желающих внести вклад в чистоту города и сохранение исторической памяти.

Ранее Piter.TV сообщал, что в "Царском Селе" садовники омолодили более 1 тыс. деревьев и кустарников.

Фото: Смольный