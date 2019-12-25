В "Царском Селе" садовники омолодили более 1 тыс. деревьев и кустарников

В ноябре 2024 года работы стартовали в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" в Петербурге деревья и кустарники подготовлены к высокому сезону. Садовники шесть месяцев доводили до совершенства геометрию шпалер в парках, а также ухаживали за насаждениями в саду оранжерей. Всего обновили более 1 тыс. растений, рассказали в учреждении 2 апреля.

В ноябре 2024 года работы стартовали в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. Благодаря теплой зиме специалисты трудились с небольшими перерывами почти весь сезон. В частности, в Екатерининском парке садовники формовали шпалерную посадку на аллеях регулярной части. Для того, чтобы линии были четкими, они выполнили зимнюю стрижку кустовой липы и проредили кроны деревьев – всего свыше 22 тыс. погонных метров.

Мы провели ежегодную плановую формовочную и санитарную обрезку штамбовых деревьев высотой более 7 метров, всего 369 растений. В Екатерининском парке это самый сложный вид формовки, так как требуется строго выдержать проектную геометрическую форму кроны при значительной высоте дерева. Такие работы требуют высокой квалификации садовых специалистов, по сути – необходимостью владения элементами топиарного искусства. Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село"

Кроме того, на территории Александровского и Баболовского парков снесли аварийные деревья. В случае, если растения находятся на месте исторической посадки, там же высадят новые той же породы.

В трех парках музея более 10 тыс. исторических деревьев.

Ранее на Piter.TV: первый весенний субботник состоялся в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"