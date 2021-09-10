Первый весенний субботник состоялся в Петербурге

Воспользовавшись хорошей погодой, активисты "Молодой гвардии" вместе с садоводами из "Выборгского" садово-паркового предприятия успешно провели уборку сквера у Среднего Суздальского озера.

Первый весенний субботник прошел в Петербурге, предваряя начало официального месячника благоустройства. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Петриченко отметил, что многие организации начали оказывать помощь Комитету, не дожидаясь официального старта общегородских мероприятий.

Воспользовавшись хорошей погодой, активисты "Молодой гвардии" вместе с садоводами из "Выборгского" садово-паркового предприятия успешно провели уборку сквера у Среднего Суздальского озера. Работники садово-паркового хозяйства предоставили необходимое оборудование и указали волонтерам, где именно они могли бы помочь, рассказал руководитель Комблага.

Петриченко подчеркнул, что территория вокруг озера была обустроена в рамках программы Формирование комфортной городской среды" и пользуется популярностью среди горожан разных возрастных групп, особенно среди семей с детьми и пожилых людей.

Ранее мы сообщили о том, что скверы, сады и парки в Петербурге закрыли на просушку.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко