Скверы, сады и парки в Петербурге закрыли на просушку

Петербургские сады, парки и скверы утром 27 марта закрыли на весеннюю просушку. В первую очередь речь идет о территориях, имеющих ограждение, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
Просушка является временной мерой, она необходима для восстановления элементов благоустройства после таяния снега.
Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы.
Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга
"Отдых" нужен грунтовым и щебеночно-набивным дорожкам, а также газонам. С приходом весны почва и парковые аллеи размываются и начинают деформироваться. Для просушки зеленых пространств потребуется месяц.
Полностью закрыты сады Сан-Галли и Василеостровец, Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга
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