Скверы, сады и парки в Петербурге закрыли на просушку

Для просушки зеленых пространств потребуется месяц.

Петербургские сады, парки и скверы утром 27 марта закрыли на весеннюю просушку. В первую очередь речь идет о территориях, имеющих ограждение, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Просушка является временной мерой, она необходима для восстановления элементов благоустройства после таяния снега.

Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы. Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга

"Отдых" нужен грунтовым и щебеночно-набивным дорожкам, а также газонам. С приходом весны почва и парковые аллеи размываются и начинают деформироваться. Для просушки зеленых пространств потребуется месяц.

Полностью закрыты сады Сан-Галли и Василеостровец, Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга