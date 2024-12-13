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Скверы, сады и парки в Петербурге закрыли на просушку
Сегодня, 9:56
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Скверы, сады и парки в Петербурге закрыли на просушку

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Для просушки зеленых пространств потребуется месяц.

Петербургские сады, парки и скверы утром 27 марта закрыли на весеннюю просушку. В первую очередь речь идет о территориях, имеющих ограждение, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Просушка является временной мерой, она необходима для восстановления элементов благоустройства после таяния снега. 

Наш город, как известно, имеет некоторые климатические и гидрологические особенности, поэтому почве нужен короткий период, чтобы прийти в себя после зимы. 

Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга 

"Отдых" нужен грунтовым и щебеночно-набивным дорожкам, а также газонам. С приходом весны почва и парковые аллеи размываются и начинают деформироваться. Для просушки зеленых пространств потребуется месяц. 

Полностью закрыты сады Сан-Галли и Василеостровец, Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, сквер Галины Старовойтовой.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: парки, просушка, сады, скверы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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