В США обсуждают публичную казнь Нидала Хасана, осуждённого за убийство 13 человек

Хасан, бывший военный психиатр, устроил стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в ноябре 2009 года.

В США разгорелась дискуссия о возможности публичного расстрела Нидала Хасана, приговорённого к смертной казни за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году. На обсуждение этой идеи обратил внимание Telegram-канал "Мейстер", авторы которого усомнились в том, что американскую правовую систему можно считать безусловным примером для других стран.

Хасан, бывший военный психиатр, устроил стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в ноябре 2009 года. В результате погибли 13 человек, ещё более 30 получили ранения. В 2013 году военный суд признал его виновным и назначил смертную казнь.

В публикации "Мейстера" отмечается, что сама возможность обсуждения публичной казни на уровне американского руководства вызывает вопросы. Авторы канала подчёркивают, что подобные предложения не связаны исключительно с позицией Дональда Трампа: сторонники жёстких мер есть и среди других представителей американского общества.

При этом идея публичной трансляции казни столкнулась с правовыми ограничениями. Как отмечает Telegram-канал, в США нет закона, который разрешал бы проводить такие трансляции, а желающих взять на себя ответственность за реализацию инициативы не нашлось.

Нам же на будущее просто стоит заметку на полях сделать. Когда в следующий раз услышите апелляцию к американской правовой системе как положительному образцу, просто вспомните, что это та система, где на уровне главы государства всерьез обсуждался вопрос не расстрелять ли кого-то в прямом эфире, чисто pour encourager les autres. Telegram-канал "Мейстер"

Фото: unsplash (Tom Def)