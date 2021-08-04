В ДНР бойца ВСУ приговорили к 22 годам колонии за расстрел гражданского автомобиля

Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Верховный суд ДНР приговорил бойца ВСУ Владимира Кротовского к 22 годам колонии за расстрел гражданского автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В опубликованном сообщении отмечается, что 23-летний мужчина обвинялся в покушении на убийство по мотивам идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. По данным следствия, в марте 2022 года в поселке Волонтеровка Кротовский обстрелял легковой автомобиль, в котором находился водитель. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

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