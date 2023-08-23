СКР собрана доказательственная база совершения геноцида в годы ВОВ в Волгоградской области

Светлана Петренко рассказала о зверствах фашистов на оккупированных территориях.

Следственный комитет России рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны выявил факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками, а также их пособниками мирного населения и военнопленных. Трагедия произошла на территории Волгоградской области (в то время - Сталинградской области) в период с июля 1942 года по февраль 1943 года. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель СК РФ Светлана петренко.

Политика, реализуемая вермахтом и его союзниками, повлекла колоссальные потери среди жителей региона. Жертвами нацистов стали десятки тысяч невинных людей, в том числе женщин, стариков и детей. пресс-служба СК РФ

В ходе предварительного следствия следователи изучили архивные материалы, свидетельства очевидцев, а также провели раскопки. Специалисты установили, что множество жертв фашистов умирали в мучениях, так как их засыпали заживо землей. Среди жертв трагедии были женщины с грудными детьми и пожилое население. В СК РФ добавили, что фашисты устанавливали в центрах населенных пунктов виселицу, на которой захватчики демонстративно расправлялись с местным населением. При этом смотреть на казнь люди должны были в обязательном порядке, так как в противном случае их бы ждала гибель. Также фашистами массово сжигались здания детских садов и аптек, школ и больниц, клубов и библиотек, убивался скот и сельскохозяйственный инвентарь. Часть граждан немцы угоняли в рабство для ведения тяжелого физического труда.

В качестве примера военных преступлений фашистов в годы ВОВ следователи рассказали об истории населенного пункта Водино Октябрьского района Волгоградской области. На этой территории обнаружено место массового захоронения 43 мирных граждан. Вместе с костными останками людей, при проведении раскопок найдены пули и гильзы, фрагменты предметов одежды и обуви. Жертвами трагедии стали мужчины, женщины и дети в возрасте от двух до 12 лет.

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Фото и видео: Следственный комитет России