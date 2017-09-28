Суд в Лобне приговорил мужчину к 13 годам строгого режима за покушение на убийство двух подростков

Следователи рассказали о приговоре в отношении Никиты Лебедева.

Суд в Лобне признал мужчину виновным в покушении на убийство двух несовершеннолетних. Об этом журналистам рассказала официальный представиль Следственного комитета России Светлана Петренко. Она отметила, что доказательная база признана в инстанции достаточной для вынесения обвинительного приговора в отношении 34-летнего Никиты Лебедева по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Следователи установили, что Никита Лебедев в течение 2020 года использовал вымышленные имена на страницах в социальной сети для того, чтобы познакомился с несовершеннолетними гражданами. Далее злоумышленник предлагал им за денежное вознаграждение совершить опасные для жизни трюки. Он просил подростков фиксировать все происходящее на камеру ради доказательств выполнения задач. Дополнительно мужчина уговаривал потерпевших без страховки и удержания свешиваться головой и туловищем вниз из окон и крыш домов.

Расследование уголовного дела было поручено опытным следователям и криминалистам столичного СК. Такое решение было принято после личного приема председателем СК России членов инициативной группы из АНО "Родители за чистый интернет". Юлия Иванова, старший помощик главы СК РФ по Подмосковью

Специалистами были проведены сложные судебные экспертизы с привлечением специалистов узкого профиля в области физики, математики и спортивных дисциплин. Приговором Лобненского городского суда Московской области Никите Лебедеву было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок заключения россиянин будет отбывать в колонии строгого режима.

Суд назначил 14 лет нацгвардейцу Украины, выстрелившему из гранатомета по жителю Рубежного.

Фото и видео: Следственный комитет России