Руслана Галько стрелял в мирного жителя на территории Рубежного.

Верховный суд Луганской народной республики приговорил во вторник днем 13 июня к 14 годам лишения свободы гранатометчика 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Руслана Галько. Известно, что мужчина стрелял из гранатомета в жителя Рубежного. Соответствующее заявление журналистам представили представители пресс-службы Главной военной прокуратуры России.

Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск и приговорил Галько к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. пресс-сгужба ГПВ России

Следственные органы полагают, что 26 апреля 2022 года Руслан Галько, находясь возле школы под номером девять в Рубежном выстрелил из американского противотанкового гранатомета ВНРУ-1 (аналог российского РПГ-7) в направлении мирного жителя. В результате пострадавший получил осколочные ранения различных частей тела. Злоумышленник признан виновным в покушении на убийство, а также в жестоком обращении с мирным населением, использовании запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте.

Суд отложил рассмотрение жалобы охранника намыва Васильевского острова на СК.

Фото и видео: Следственный комитет России