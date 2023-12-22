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В ДНР вынесли приговор военнослужащему ВСУ, приказавшему расстрелять мирных жителей Мариуполя

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Его приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Суд в ДНР вынес приговор украинскому военнослужащему, приказавшему расстрелять мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ,

По данным уголовного дела, 29-летний командир взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Ткачук отдавал приказы о ликвидации мирных жителей города. В результате его действий погибли семь мужчин и одна женщина. Двоим мужчинам удалось спастись.

Решением суда Ткачук приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы сообщали, что суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу.

Видео: Telegram / Генпрокуратура России

Теги: вооруженные силы украины, гражданские лица, днр, командир, мариуполь, расстрел, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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