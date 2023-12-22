В ДНР вынесли приговор военнослужащему ВСУ, приказавшему расстрелять мирных жителей Мариуполя

Суд в ДНР вынес приговор украинскому военнослужащему, приказавшему расстрелять мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ,
По данным уголовного дела, 29-летний командир взвода 56-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Ткачук отдавал приказы о ликвидации мирных жителей города. В результате его действий погибли семь мужчин и одна женщина. Двоим мужчинам удалось спастись.
Решением суда Ткачук приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее мы сообщали, что суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу.
Видео: Telegram / Генпрокуратура России
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