Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Американец будет под стражей до 30 марта.

Лефортовский суд Москвы до 30 марта оставил в СИЗО американского журналиста из The Wall Street Journal, обвиняемого в шпионаже. Соответствующее заявление сделали представители прес-службы судебных инстанций общей юрисдикции по российской столице.

Постановлением суда продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, на два месяца. пресс-служба суда

Напомним, что ФСБ России 30 марта 2023 года объявила о том, что иностранный гражданин задержан в Екатеринбурге в по подозрению в шпионаже в интересах Вашингтона. Согласно информации от российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие государственную тайну. речь идет о деятельности одного из предприятий отечественного военно-промышленного комплекса"В Кремле, официальный представитель администрации Дмитрий Песков заявил, что Эвана Гершковича взяли с поличным.

Захарова: США занимаются селекцией журналистов.

Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы