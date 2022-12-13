Захарова: США занимаются селекцией журналистов

Она считает, что американские представители используют сводную таблицу в отношении журналистов.

США занимаются селекцией журналистов, разделяя их на неподсудных и тех, которые должны быть осуждены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Комментируя слова представителя Совета нацбезопасности США Джон Кирби о необходимости освободить задержанного в России сотрудника газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, дипломат заявила, что смотрит на эти заявления с умилением. Она считает, что американские представители используют сводную таблицу в отношении журналистов. Также Захарова отметила, что Гершкович не занимался журналистикой в отличие от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее Захарова прокомментировала слова Бореля про украинскую ДРГ.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik