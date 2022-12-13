Захарова прокомментировала слова Бореля про украинскую ДРГ

По ее мнению, у главы дипломатии ЕС смешались понятия "Белгородская область" и "Белград".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Бореля про события в Белгородской области. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Отвечая на вопросы журналистов, Боррель заявил, что ничего не знает о событиях в Белгородской области. Захарова отметила, что у главы дипломатии ЕС смешались понятия "Белгородская область" и "Белград". Она также считает, что это можно назвать оговоркой по Фрейду.

Потому что, как они относились к Белграду, так же они относятся ко всему, что выпадает из их вассальной системы. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова сообщила, что Россия ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik